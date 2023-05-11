«Менее жесткие»: в Минюсте сравнили законы об иноагентах в России и США Замминистра юстиции Свириденко: законы об иноагентах в РФ менее жесткие, чем в США

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Замминистра юстиции РФ Олег Свириденко

Российское законодательство об иноагентах более прозрачное и менее жесткое, чем американское, заявил ТАСС замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на полях XI Петербургского международного юридического форума. Кроме того, по его словам, нормативно-правовые акты РФ более «сбалансированы».

Сегодня российское законодательство об обеспечении контроля за лицами, находящимися под иностранным влиянием, значительно более сбалансировано, а также более прозрачно и регламентировано <...> и менее жесткое, нежели американское законодательство, — сказал Свириденко.

Политик подчеркнул, что американское законодательство насыщено расплывчатыми формулировками, поэтому к иноагентской деятельности в этом случае можно отнести любую консалтинговую или информационную деятельность. Кроме того, как отметил замминистра юстиции, в США к нарушителям применяются жесткие санкции — от штрафа в $5-10 тысяч до пяти лет лишения свободы.

Он добавил, что основанием для признания иноагентом может быть не только иностранное финансирование. По словам Свириденко, принципиальным моментом единого закона об иностранных агентах является уход от «однобокого» и ограниченного понимания «иностранной поддержки» исключительно в виде финансирования из зарубежных источников.

Ранее Госдума совместно с Министерством экономического развития начала работу над законопроектом, исключающим иностранных агентов из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций.