В Госдуме нашли способ лишить иноагентов «социального» статуса В ГД предложили закрепить механизм исключения иноагентов из реестра соцориентированных НКО

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В настоящее время Госдума совместно с Министерством экономического развития ведет работу над законодательным закреплением механизма исключения иностранных агентов из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Об этом РИА Новости рассказала заместитель главы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко. Она напомнила, что соответствующая инициатива прозвучала на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым, который ее поддержал.

Мы уже начали работу над созданием механизма исключения. И один из вариантов — закрепить его на законодательном уровне, — сообщила Занко.

Она пояснила, что существует ряд организаций, получивших статус иноагента, но при этом остающихся в реестре СО НКО. Таким образом, они могут претендовать на поддержку со стороны государства, «против которого выступают. Занко заявила, что считает это недопустимым.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности польской неправительственной организации, созданной в форме общественного движения «Free Nations of PostRussia Forum» («Форум свободных народов пост-России»). В прокуратуре отметили, что деятельность организации угрожает основам конституционного строя и безопасности РФ, а ее руководители призывают к нарушению территориальной целостности страны и выступают с националистическими лозунгами.

Кроме того, Верховный суд признал украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“» террористической организацией и запретил его в России. По версии правоохранителей, организацию консультировал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).