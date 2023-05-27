Медведев выложил мем об Украине Медведев выложил мем об Украине, поставив ее в один ряд с Сирией, Ираком и Афганистаном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале мем про Украину. На первой картинке Украину окружают Евросоюз, Великобритания, США и НАТО и обещают, что страна скоро будет одной из них. На второй картинке Украина оказывается в компании Афганистана, Ирака, Йемена, Ливии и Сирии.

9 мая Пентагон сообщил, что США выделяет Киеву очередной пакет военной помощи в объеме $1,2 млрд. В список попали средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Также в этот день Минюст США сообщил, что Федеральное бюро расследований выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, «используемый ФСБ России». В ведомстве уточнили, что операция с названием MEDUSA была направлена на ликвидацию сети компьютеров, которые были заражены вредоносным ПО Snake, которое, по мнению сотрудников ФБР, связано с 16-м Центром ФСБ РФ.

По словам депутата Верховной рады Даниила Гетманцева, с начала российской военной операции Украина получила от Запада помощь в размере более $50 млрд. При этом он отметил, что более трети этой суммы составляет безвозвратная помощь.