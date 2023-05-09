США выделили Украине военную помощь на $1,2 млрд

Фото: U.S. Navy

Вашингтон выделили Киеву очередной пакет военной помощи на $1,2 млрд, говорится в заявлении Пентагона на официальном сайте. На этот раз в список попали средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Этот пакет Ukraine Security Assistance Initiative подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению самых неотложных потребностей Украины путем развертывания важнейших краткосрочных возможностей, таких как системы ПВО и боеприпасы, а также наращивания потенциала Вооруженных сил Украины для защиты своей территории в течение длительного времени, — говорится в сообщении Пентагона.

В списке поставок — оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радиолокационных станций с украинскими системами ПВО, боеприпасы для противодействия беспилотным авиасистемам и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что США снимут с передаваемых Киеву танков Abrams секретное оборудование из-за опасений, что оно может попасть в руки Вооруженных сил России. Вашингтон пообещал передать Украине 30 танков Abrams M1A1. В Пентагоне первоначально рассматривался вариант передачи более новой модификации танка, но для ускорения процесса поставок от этой идеи отказались.