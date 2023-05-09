В США похвастались успехами в борьбе с ФСБ Минюст США: ФБР нейтрализовало используемое ФСБ вредоносное программное обеспечение

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Американское Министерство юстиции сообщило на официальном сайте, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США выявило и обезвредило пакет вредоносных программ, якобы используемый ФСБ РФ. В ведомстве уточнили, что операция с названием MEDUSA была направлена на ликвидацию сети компьютеров, которые были заражены вредоносным ПО Snake, которое, по мнению сотрудников ФБР, связано с 16-м Центром ФСБ РФ.

Министерство юстиции объявило о завершении проводимой с ведома суда операции под кодовым названием MEDUSA, направленного на ликвидацию глобальной пиринговой сети компьютеров, зараженных сложным вредоносным программным обеспечением под названием Snake, которое правительство США приписывает подразделению 16-го Центра ФСБ РФ, — сказано в документе.

По информации Минюста США, российские спецслужбы на протяжении почти 20 лет «осуществляли кражу конфиденциальных документов» с компьютеров, которые использовались чиновниками и журналистами западных стран.

Ранее Служба военной контрразведки Польши и группа кибербезопасности CERT обвинили российские спецслужбы в хакерской шпионской кампании. В Варшаве заявили, что атаки нацелены на сбор информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств, в основном расположенных в странах НАТО и ЕС.