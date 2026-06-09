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09 июня 2026 в 16:09

Медведев рассказал, сколько школ и детсадов построено в России

Медведев: в России построено более 1,7 тыс. школ и свыше 1,6 тыс. детсадов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Более 1,7 тыс. новых школ и 1,6 тыс. детских садов было построено в России, сообщил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе отчетно-программного форума «Есть результат!». Он отметил, что партия добилась увеличения финансирования мероприятий Народной программы.

Следующий пример — это модернизация инфраструктуры образования и здравоохранения, это более чем 1700 новых школ, 1600 детских садов, 6,5 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, — уточнил Медведев.

По словам политика, еще почти 14,5 тыс. объектов подпали под капитальный ремонт. Среди них — около 6,5 тыс. школ и 8 тыс. медицинских объектов.

Ранее заместитель руководителя фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко сообщил, что в Народную программу «Единой России» предложат включить меры, призванные сократить время ожидания общественного транспорта и сделать рейсы более регулярными. Соответствующие инициативы готовятся на основе жалоб граждан, которые регулярно сталкиваются с опозданиями, отменой маршрутов и нарушением расписания, отметил он.

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