Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракт с МО России Медведев: 336 тыс. человек заключили контракт на службу в ВС России в 2025 году

Контракт на службу в Вооруженные силы России в 2025 году заключили 336 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ. Политик назвал ситуацию с отбором на контракт по стране удовлетворительной.

В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тыс. человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тыс. добровольцев, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что в России ограничат срок явки граждан в военкомат по электронной повестке 30 днями с момента ее публикации в соответствующем реестре. Госдума одобрила поправки в законопроект о круглогодичном призыве, которые внес комитет по обороне.

Нижняя палата парламента 21 октября может рассмотреть во втором чтении инициативу о введении круглогодичного призыва на военную службу. Документ предполагает, что соответствующая работа будет проводиться с 1 января по 31 декабря.