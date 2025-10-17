Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:22

Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракт с МО России

Медведев: 336 тыс. человек заключили контракт на службу в ВС России в 2025 году

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Контракт на службу в Вооруженные силы России в 2025 году заключили 336 тыс. человек, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ. Политик назвал ситуацию с отбором на контракт по стране удовлетворительной.

В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тыс. человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тыс. добровольцев, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее стало известно, что в России ограничат срок явки граждан в военкомат по электронной повестке 30 днями с момента ее публикации в соответствующем реестре. Госдума одобрила поправки в законопроект о круглогодичном призыве, которые внес комитет по обороне.

Нижняя палата парламента 21 октября может рассмотреть во втором чтении инициативу о введении круглогодичного призыва на военную службу. Документ предполагает, что соответствующая работа будет проводиться с 1 января по 31 декабря.

Дмитрий Медведев
ВС РФ
контрактники
Минобороны
