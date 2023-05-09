Медведев поздравил россиян с 9 мая и показал знамя Победы над рейхстагом

Фото: kremlin

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил своих подписчиков в Telegram с праздником Великой Победы. В дополнение к своему поздравлению он опубликовал снимок знамени Победы на крыше Рейхстага, который был сделан ровно 78 лет назад, в 1945 году.

С Днем Победы! — написал Медведев.

Накануне ряд немецких СМИ сообщал об установке красного флага с серпом и молотом с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии. Соответствующие фото и видео появились в соцсетях. Позднее выяснилось, что Знамя Победы над зданием Рейхстага не выставлялось, а публикуемые кадры — фейковые.

Ранее высший административный суд Берлина одобрил жалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Помимо этого, под запрет попали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина сообщила, что запрет будет действовать исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе.