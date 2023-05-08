Опубликованы видеокадры со Знаменем Победы над Рейхстагом Над Рейхстагом водрузили Знамя Победы

Фото: Соцсети

В Берлине над зданием Рейхстага водрузили Знамя Победы, кадрами с места поделились местные жители в соцсетях. Красный флаг с серпом и молотом реет с правой стороны от главного входа в Рейхстаг, рядом с государственным флагом Германии.

30 апреля 1945 года cоветские солдаты подняли флаг над Рейхстагом после ожесточенных боев у здания.

Накануне административный суд Берлина разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка». Участники акции пройдут по улице 17 Июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене. Между тем представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы подали апелляцию на это решение в Высший административный суд.

Ранее власти Берлина запретили использование российских и украинских флагов у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая. Около памятников запретили исполнение строевых и военных песен и ношение георгиевских лент, однако этот запрет не касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.