06 августа 2025 в 20:30

Мединский указал на важное отличие России и Украины в отношении к пленным

Мединский: Россия никогда не делила военнопленных на первый и второй сорт

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия никогда не делила военнопленных на первый и второй сорт, заявил в Telegram-канале помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на переговорах с представителями Киева в Стамбуле. Так он прокомментировал выборочный отказ украинских властей от части пленных, число которых достигло уже тысячи человек.

Мы один народ. Но, слава богу, мы в России никогда не занимались разделением своих попавших в плен на I и II сорт, — написал Мединский.

Он подчеркнул, что именно из-за выборочного отношения к пленным со стороны Киева второй обмен был непростым, а третий еще даже не начался. Также помощник главы государства обратил внимание на его однофамильца в списке, отметив, что это является еще одним доказательством единого народа в России и на Украине.

Ранее Мединский сообщал, что Россия вернула украинской стороне более семи тысяч тел бойцов ВСУ, в ответ получила «небольшое количество своих». По его словам, Москва готова передать Киеву тела еще трех тысяч солдат, руководствуясь убеждением, что они должны быть похоронены в своей стране.

