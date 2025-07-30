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30 июля 2025 в 12:57

Матвиенко назвала способ решения всех современных конфликтов

Матвиенко: все международные конфликты можно решить устранением их первопричин

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: council.gov.ru

Все текущие международные конфликты можно решить лишь при устранении их первопричин, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, то же самое касается Украины. Матвиенко находится в Женеве с рабочим визитом, где Россия открывает второй день VI Всемирной конференции спикеров парламентов.

Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин, — подчеркнула политик.

Матвиенко также призвала вернуть парламентской дипломатии ее миссию по урегулированию международных противостояний в соответствии с историей. Спикер Совфеда указала, что никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы планеты «не были столь тревожными».

Матвиенко назвала две главные причины мировых конфликтов, которые, по ее мнению, очевидны. Первая из них заключается в противоречии между принципами международного права, отметила политик. Вторая заключается в несогласии между принципом неделимости безопасности и правом государства выбирать военные альянсы, убеждена Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда подтвердила, что в России глубоко переживают трагедию жителей Палестины. Матвиенко заявила, что Москва считает приоритетом прекращение кровопролития в ближайшее время.

Валентина Матвиенко
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Совфед
Женева
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