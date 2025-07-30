Матвиенко назвала способ решения всех современных конфликтов Матвиенко: все международные конфликты можно решить устранением их первопричин

Все текущие международные конфликты можно решить лишь при устранении их первопричин, убеждена председатель Совфеда Валентина Матвиенко, передает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, то же самое касается Украины. Матвиенко находится в Женеве с рабочим визитом, где Россия открывает второй день VI Всемирной конференции спикеров парламентов.

Все нынешние конфликты, включая украинский, имеют шанс на урегулирование только в случае устранения их первопричин, — подчеркнула политик.

Матвиенко также призвала вернуть парламентской дипломатии ее миссию по урегулированию международных противостояний в соответствии с историей. Спикер Совфеда указала, что никогда за 80 лет с момента окончания Второй мировой войны судьбы планеты «не были столь тревожными».

Матвиенко назвала две главные причины мировых конфликтов, которые, по ее мнению, очевидны. Первая из них заключается в противоречии между принципами международного права, отметила политик. Вторая заключается в несогласии между принципом неделимости безопасности и правом государства выбирать военные альянсы, убеждена Матвиенко.

Ранее спикер Совфеда подтвердила, что в России глубоко переживают трагедию жителей Палестины. Матвиенко заявила, что Москва считает приоритетом прекращение кровопролития в ближайшее время.