Лавров заявил о тупиковом положении дел по зерновой сделке

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке

Содержание письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке еще предстоит доложить президенту России Владимиру Путину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства РФ в Совбезе международной организации. Министр утверждает, что возможная утечка содержания послания может свидетельствовать о попытке оказать давление на РФ в ситуации, которую завели в тупик страны Запада.

Что касается письма, которое вчера генсек ООН передал на имя президента Владимира Путина, то надеюсь, что оно не утекло, потому что ведь это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны — члена ООН. Если эту бумагу предали гласности, это будет не очень прилично, это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами, — заявил он.

22 июля 2022 года в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе — определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

В марте зерновая сделка была продлена на 60 дней, а не на 120, поскольку часть cделки, которую должен был выполнить Запад, не реализована. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, продление зерновой cделки является жестом доброй воли со стороны России.