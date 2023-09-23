Лавров высказался об исторической связи Армении и России Лавров выразил надежду, что Армения связывает свою историю с Россией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду в ходе пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН, что Армения связывает свою историю с Россией, а не с теми, кто приезжает из-за океана, передает ТАСС. Он убежден, что армянский народ «помнит нашу общую историю».

У нас есть устойчивое убеждение, что армянский народ помнит нашу общую историю и свою историю связывает с Россией и другими дружественными странами, прежде всего, странами этого региона, а не с теми, кто приезжает из-за океана, — сказал Лавров.

10 сентября глава МИД РФ раскритиковал власти Армении за то, что они обвиняли Россию в сдаче Карабаха. Он указал на подписанное трехстороннее соглашение, в котором Ереван признал территориальную целостность Азербайджана. На это же обратила внимание представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на критику в адрес российских миротворцев, действующих в Карабахе.

Лавров пояснил, что в текущей ситуации российский миротворческий контингент будет содействовать налаживанию мирной жизни в Карабахе. Он подчеркнул, что руководители Азербайджана и Армении урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, поэтому пришло время для укрепления доверия и мирной жизни.