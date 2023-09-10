Лавров отверг заявления Армении о «сдаче» Россией Карабаха Азербайджану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Заявления властей Армении о том, что Россия «сдала» Карабах Азербайджану, не соответствуют действительности, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, подобные высказывания армянских властей являются крайне некорректными.

Там какой-то деятель, по-моему, глава парламента [Армении] позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить, — сказал Лавров.

Министр иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели также прокомментировал военные учения Армении и США. По словам Лаврова, российская сторона «не видит ничего хорошего» в попытках «агрессивной страны НАТО» проникнуть в Закавказье. Глава МИД выразил надежду, что во внешней политике Армении «все-таки возымеют действие и возобладают» союзнические обязательства, которые существуют между Москвой и Ереваном.