Пашинян: Россия отдаляется от Южного Кавказа

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Россия, независимо от своих действий или бездействия на Южном Кавказе, отдаляется от этого региона, заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью La Repubblica. По его словам, «российские партнеры» считают, что западные страны подталкивают правительство Армении «к вытеснению России из нашего региона», но в реальности ситуация выглядит совсем иначе.

Мы видим, что Россия предпринимаемыми или не предпринимаемыми с ее стороны шагами отдаляется от региона. Мы не знаем, по каким причинам. Есть, конечно, предположения. Но есть процессы, которые приводят к осознанию, что однажды мы можем проснуться и увидеть, что России больше нет здесь, — отметил Пашинян.

Премьер-министр добавил, что российские миротворцы в Карабахе, согласно соглашениям между Москвой, Ереваном и Баку после завершения боевых действий в 2020 году, должны контролировать Лачинский коридор. Однако фактически это не происходит, уверен Пашинян. Лидер Армении выразил сомнение по поводу причин и сказал, что либо Россия не способна, либо не желает поддерживать контроль над Лачинским коридором. Оба варианта, по его мнению, представляют собой проблему.

Ранее помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев заявил, что армяне, проживающие в Карабахе, должны подать заявление на получение азербайджанского гражданства. По его словам, Баку обещает обеспечить их языковые, культурные, религиозные и муниципальные права.