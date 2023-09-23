Лавров: миротворцы будут помогать в налаживании жизни населения Карабаха

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Российский миротворческий контингент будет содействовать налаживанию мирной жизни в Карабахе, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что руководители Азербайджана и Армении урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, поэтому пришло время для укрепления доверия и мирной жизни.

Теперь, когда руководители Еревана и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия. Российский миротворческий контингент будет всячески этому способствовать, — подчеркнул Лавров.

При этом он отметил, что Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы доставили для мирного населения Карабаха более 50 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о продовольствии и предметах первой необходимости. В ведомстве уточнили, что в расположении миротворческого контингента находятся свыше 800 жителей, включая 440 детей, они пока что не могут вернуться в свои дома.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе. Уже на следующий день в Евлахе прошла встреча представителей армян Карабаха и Азербайджана. На ней присутствовали и российские миротворцы.