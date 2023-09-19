Захарова ответила на призыв Армении к российским миротворцам Захарова напомнила о принадлежности Карабаха, отвечая на призыв к миротворцам РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Еревану, что Армения ранее признала принадлежность Карабаха Азербайджану. Так она отреагировала на призыв Армении к Совбезу ООН и российским миротворцам с требованием пресечь боевые действия в Карабахе.

МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ принять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Но как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану? — задалась вопросом Захарова.

5 сентября Захарова заявила, что премьер-министру Армении Николу Пашиняну следует научиться нести ответственность за собственные поступки. В частности, за признание территориальной целостности Азербайджана. Так она отреагировала на заявления Пашиняна о провале миротворческой миссии в Карабахе.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.