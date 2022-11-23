Лавров высказался о резолюции ЕП по признанию РФ спонсором терроризма Лавров: резолюцию ЕП о признании РФ спонсором терроризма должны комментировать медики

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Глава МИД Сергей Лавров высказал свою оценку резолюции Европарламента о признании России спонсором терроризма. Министр считает, что ситуацию с этим должны комментировать медики, о чем сообщил в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По-моему, очевидно для всех вменяемых людей, а у меня нет медицинского образования, — сказал Лавров.

Европейский парламент в среду, 23 ноября, во время сессии в Страсбурге принял резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма. Документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58, 44 — воздержались. Принятая резолюция «признает Россию в качестве спонсора терроризма и государства, которое использует террористические методы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал полностью изолировать Россию и привлечь ее к ответственности за действия в стране и мире. Таким образом он отреагировал на признание Европарламентом РФ страной — спонсором терроризма.