Лавров предрек катастрофу на столетия из-за действий Израиля в Газе Лавров: уничтожение Газы приведет к катастрофе на столетия

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Уничтожение сектора Газа и изгнание из анклава двух миллионов жителей создаст катастрофу на долгие десятилетия, если не на столетия, заявил в интервью БелТА глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также заявил о необходимости объявлять гуманитарные программы по спасению населения, которое оказалось в блокаде на территории Газы.

Если Газу уничтожат, если из нее выгонят два миллиона жителей, как пробрасывают некоторые политические деятели в Израиле и за рубежом, это создаст катастрофу еще на долгие-долгие десятилетия, если не на столетия, — сказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по уничтожению палестинского движения ХАМАС неосуществимы без полного уничтожения анклава и большинства мирного населения на его территории.

[Израиль] публично объявил, что его ответ будет беспощадным и они будут уничтожать ХАМАС, а уничтожить ХАМАС, не уничтожив Газу с большинством мирного населения, невозможно, — считает министр.

По последним данным, в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе погибли 7028 человек, среди которых 2913 — дети и 1709 — женщины, свыше 17 тысяч человек получили ранения.

Президент России Владимир Путин ранее на встрече с представителями религиозных объединений заявил, что конфликт Палестины и Израиля на Ближнем Востоке обернулся гуманитарной катастрофой. По его словам, ни в чем не повинные люди не должны отвечать за преступления, совершенные другими.

Ранее директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп заявил, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, к ней трудно подобрать слова. Он отметил, что уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей в анклаве огромен, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома и жить под открытым небом, едва имея доступ к воде и еде.