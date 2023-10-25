Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке гуманитарной катастрофой

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Президент России Владимир Путин

Конфликт Палестины и Израиля на Ближнем Востоке обернулся гуманитарной катастрофой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений. По его словам, ни в чем не повинные люди не должны отвечать за преступления, совершенные другими.

Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи. Это настоящая гуманитарная катастрофа, — отметил Путин.

По словам главы государства, он с тревогой в сердце следит за событиями на «Святой земле». Главной задачей на Ближнем Востоке сейчас, по его мнению, является прекращение кровопролития и недопущение выхода конфликта за пределы региона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с Путиным, что молчание Запада привело к гуманитарному кризису в секторе Газа. Турецкий лидер заверил, что Анкара предпримет все усилия для деэскалации в регионе. Он посетовал на то, что ежеминутно растет число жертв среди мирного населения.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку ХАМАС на Израиль. При этом он отметил, что эти события произошли «не в вакууме». Он обвинил Израиль в 56-летней оккупации палестинского народа. В ходе заседания Совбеза ООН Гутерриш призвал соблюдать все принципы обращения с гражданским населением в условиях вооруженных конфликтов.