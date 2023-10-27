В Красном Кресте оценили ситуацию в Газе Директор оперотдела МККК: ситуацию в Газе нельзя назвать иначе как отчаянной

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Гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной, к ней трудно подобрать слова, заявил РИА Новости директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп. Он отметил, что уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей в анклаве огромен, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома и жить под открытым небом, едва имея доступ к воде и еде.

Ситуация в секторе Газа не иначе как отчаянная. И это даже, возможно, мягко сказано. Трудно подобрать слова к тому, что видят наши коллеги на местах. <...> Мы не можем сравнивать то, что видим сегодня, с тем, что мы видели в прошлом, — сказал Шупп.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа. Подчеркивалось, что страна готова защищать безопасность «на всех фронтах». Перед этим издание The Jerusalem Post написало, что подразделения Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения рейда против палестинского движения ХАМАС. К нему были привлечены инженерные части 36-й дивизии, пехотные подразделения и бронетехника. Сухопутные части во время второй операции сопровождали истребители.

По последним данным, в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке в Газе погибли 7028 человек, среди которых 2913 — дети и 1709 — женщины, свыше 17 тысяч человек ранены, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Израиль в течение нескольких дней не предоставлял данные по погибшим, на сегодняшний день погибшими в Израиле значатся 1,4 тысячи человек, пострадали около 5 тысяч.