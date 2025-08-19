Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 16:56

Лавров ответил на слова Рубио о наличной оплате топлива на Аляске

Лавров напомнил Рубио, что за топливо нужно платить всегда

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За топливо нужно платить всегда, наличными или нет, напомнил в интервью телеканалу «Россия-24» глава МИД России Сергей Лавров. Так министр прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что из-за санкций на Аляске российской делегации пришлось расплачиваться за авиатопливо наличными.

За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство, — сказал Лавров.

В пятницу, 15 августа, на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и Марко Рубио.

Позже госсекретарь США заявил, что во время встречи президентов России и США делегации от РФ пришлось расплатиться наличными за топливо для самолетов. По его словам, это связано с введением санкций против Москвы, которые действовали в штате, несмотря на саммит.

Сергей Лавров
Марко Рубио
Аляска
санкци
