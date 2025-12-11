Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп искренен в своем стремлении дипломатически урегулировать конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что подход действующего главы Белого дома существенно отличается от действий предыдущей администрации. Выступление министра транслируется на сайте МИД РФ.

Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами, — сказал Лавров.

Ранее Трамп заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. По словам президента США, он провел переговоры с главами Франции, Германии и Великобритании. Диалог, как отметил глава Белого дома, велся в жесткой тональности. Вашингтон теперь ожидает ответных шагов от партнеров, прежде чем двигаться дальше в этом вопросе.