Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:26

Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса

Лавров: Трамп искренне пытается дипломатически решить украинский конфликт

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп искренен в своем стремлении дипломатически урегулировать конфликт на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского «круглого стола» по тематике урегулирования украинского кризиса. Он напомнил, что подход действующего главы Белого дома существенно отличается от действий предыдущей администрации. Выступление министра транслируется на сайте МИД РФ.

Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами, — сказал Лавров.

Ранее Трамп заявил о напряженном обсуждении украинского урегулирования с руководителями ведущих европейских держав. По словам президента США, он провел переговоры с главами Франции, Германии и Великобритании. Диалог, как отметил глава Белого дома, велся в жесткой тональности. Вашингтон теперь ожидает ответных шагов от партнеров, прежде чем двигаться дальше в этом вопросе.

Россия
Сергей Лавров
США
Дональд Трамп
Украина
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрия публично унизила ЕС перед заседанием по Украине во Львове
Лавров назвал главный итог переговоров Путина и Уиткоффа
Политолог предрек печальное будущее НАТО без поддержки США
HR-эксперт рассказала, можно ли приврать в резюме
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.