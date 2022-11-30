Лавров 5 декабря проведет переговоры с главой МИД Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщила на брифинге представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, встреча состоится 5 декабря в Москве.

5 декабря глава российского внешнеполитического ведомства примет министра иностранных дел Азербайджанской Республики, который посетит РФ с рабочим визитом, — сказала Захарова.

Представитель МИД отметила, что особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделят реализации трехсторонних договоренной на высшем уровне, поскольку они призваны обеспечить комплексную нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. В ходе беседы обсуждались вопросы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.