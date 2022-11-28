Путин обсудил с Алиевым шаги по реализации трехсторонних договоренностей

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В ходе разговора были рассмотрены вопросы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе.

Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе, — сказано в сообщении.

26 ноября Путин и Алиев провели переговоры по телефону. В ходе беседы стороны обсудили реализацию трехстороннего заявления, а также вопросы разблокировки транспортных и экономических связей в регионе.

17 ноября в ходе телефонного разговора Путин и Алиев обсудили вопросы торговли и экономики между странами, а также поговорили об энергетическом сотрудничестве.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку заявил, что сотрудничество России и Азербайджана за последнее время стало по-настоящему союзным и стратегическим. Он подчеркнул, что у двух государств существует огромный потенциал для налаживания гуманитарного партнерства, и его необходимо развивать.