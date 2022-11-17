Путин обсудил с Алиевым вопросы энергетического сотрудничества

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа налево)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале. В ходе диалога лидеры государств обсудили вопросы торговли и экономики между странами, а также поговорили об энергетическом сотрудничестве.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обсуждены отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку заявил, что сотрудничество России и Азербайджана за последнее время стало по-настоящему союзным и стратегическим. Он подчеркнул, что у двух государств существует огромный потенциал для налаживания гуманитарного партнерства, и его необходимо развивать.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и России развивается во многом благодаря доверительным контактам лидеров стран, которые за последний месяц встречались три раза. По словам дипломата, за прошедшие 30 лет отношения двух стран удалось вывести на новый уровень.