Мишустин призвал активнее развивать сотрудничество с Азербайджаном

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов (слева направо) во время пленарного заседания XI российско-азербайджанского межрегионального форума

Сотрудничество России и Азербайджана за последнее время стало по-настоящему союзным и стратегическим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку. Он подчеркнул, что у двух государств существует огромный потенциал для налаживания гуманитарного партнерства и его необходимо развивать, передает РИА Новости.

За последние годы узы дружбы и партнерства стали еще прочнее. Сотрудничество приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер. Существует большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества двух государств. Призываю активнее его использовать, — сказал Мишустин.

По его мнению, государствам необходимо наладить единое языковое пространство и грамотно применить его в актуальных условиях. Глава кабмина отметил, что сегодня на территории Азербайджана функционирует 340 русскоязычных школ, и молодежь стремится получить образование именно на русском языке.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и России развивается во многом благодаря доверительным контактам лидеров стран, которые за последний месяц встречались три раза. По словам дипломата, за прошедшие 30 лет отношения двух стран удалось вывести на новый уровень.