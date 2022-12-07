Кириенко заявил, что в ходе СВО есть потери среди волонтеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Потери в ходе специальной военной операции на Украине есть и среди волонтеров, заявил в среду первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС. Он отметил, что в этом году впервые боевыми орденами, государственными наградами, медалями «За отвагу», орденами Мужества были награждены люди мирных профессий.

К сожалению, и среди волонтеров есть потери. У них не было в руках оружия, они пришли помогать другим. Но по ним стреляли, их убивали, — сказал Кириенко на церемонии закрытия форума «Мы вместе».

По его словам, волонтеры и добровольцы в настоящее время оказывают помощь 62 тысячам семей участников специальной военной операции на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках форума «Мы Вместе» наградил званием «Волонтер года» Владимира Тараненко, который эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Российский лидер заявил, что существует разница между международным термином «волонтер» и отечественным «доброволец». Он внимание на особый смысл, заложенный в русском слове.

Путин также подчеркнул, что в России насчитывается более 21 млн волонтеров, что составляет около 15% населения.