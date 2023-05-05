Картаполов предложил компаниям защищаться от БПЛА самостоятельно

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Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов считает, что компании, владеющие важными объектами, в том числе нефтехранилищами, должны самостоятельно проработать механизмы по защите своих объектов от беспилотников, передает РБК. Чтобы это сделать, он рекомендовал компаниям на этапе проектирования и строительства таких объектов предусмотреть устанавливать системы радиоэлектронной борьбы с дронами, с учетом внесения соответствующих корректив в проект.

Компании, которые владеют важными объектами, например, нефтехранилищами, должны самостоятельно предусмотреть защиту от атак дронов, — приводит РБК слова депутата.

Ранее Картаполов заявил, что граждане должны иметь возможность оперативно сообщать экстренным службам об обнаруженных дронах. Для этого он предложил создать горячую линию с коротким номером, чтобы граждане, заметившие неизвестный дрон, могли оперативно об этом сообщить.

3 мая в поселке Волна Краснодарского края загорелось хранилище нефтепродуктов. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, на объект были направлены два беспилотника, один из которых упал на резервуар.

Позднее СМИ сообщили о новом пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае, где только накануне загорелся резервуар с топливом в результате удара БПЛА. Сведений о пострадавших не поступало.