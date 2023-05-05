Картаполов нашел способ быстрого информирования о неизвестных дронах Депутат Госдумы Картаполов предложил создать горячую линию для сообщений о беспилотниках

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Граждане должны иметь возможность оперативно сообщать экстренным службам об обнаруженных беспилотниках, считает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Для этого он предположил создать горячую линию с коротким номером, чтобы граждане, заметившие неизвестный дрон, могли оперативно об этом сообщить, пишет РБК.

Нужно сделать канал, чтобы информация [о летящих дронах] поступала быстрее. Нужен какой-то короткий номер, горячая линия, чтобы человек мог позвонить и информация сразу оказалась бы там, где должна, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать над важными стратегическими объектами «невидимый купол», который будет выводить из строя любой дрон, попадающий в зону его действия.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники имеют возможность долететь до Москвы и устроить обстрелы, однако, подчеркнул он, российские средства противовоздушной обороны при любых раскладах уничтожат их. Дандыкин отметил, что большинство дронов ВСУ изготовлены из металла и хорошо отображаются на радарах. В случае их приближения система ПВО сработает оперативно, добавил эксперт.