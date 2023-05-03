В Госдуме предложили способ защитить важные объекты от атак дронов Депутат Гусев предложил создать «невидимый купол» над важными объектами в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После серии ударов украинских беспилотников по российской территории в Госдуме выступили с инициативой усилить охрану в том числе важнейших гражданских и военных объектов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Так, депутат Дмитрий Гусев предложил создать над важными стратегическими объектами «невидимый купол», который будет выводить из строя любой дрон, попадающий в зону его действия.

У нас есть средства поражения беспилотников, которые используют в пограничных и военных объектах. Такие системы защиты, конечно, должны быть в самое ближайшее время установлены на всех стратегических предприятиях, на всех важнейших гражданских и военных объектах, — подчеркнул народный избранник.

В ночь на 3 мая украинские дроны совершили попытку атаковать резиденцию Владимира Путина в Кремле, однако были сбиты. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва расценила этот инцидент как покушение на лидера государства.

Военный историк Юрий Кнутов предположил, что в атаке на Кремль могли использовать модели БПЛА UJ-22 или обычный квадрокоптер. В первом случае речь идет о ситуации, когда беспилотник могли запустить с территории Украины, а во втором — если устройство запускали непосредственно в Москве.