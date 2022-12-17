Раскрыты детали защиты Москвы от украинских беспилотников Аналитик Кнутов заявил, что ПВО готова на 100% уничтожать дроны ВСУ над Москвой

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские беспилотники действительно могут добраться до Москвы и устроить обстрелы, однако российские средства противовоздушной обороны при любых раскладах уничтожат их, заявил в беседе с MK.RU военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что большинство дронов ВСУ изготовлены из металла и хорошо отображаются на радарах. В случае их приближения ПВО сработает оперативно, утверждает эксперт.

Украина модернизировала Ту-141, советский разведывательный беспилотник, <...> чтобы использовать его в качестве дрона-камикадзе. Дальность полета у них порядка 1000 километров. То есть, в принципе, обстрел <...> Москвы возможен. <...> Система ПВО в состоянии почти с вероятностью в 100% старые украинские беспилотники уничтожать. Потому что это старые дроны, они полностью из металла, имеют большую отражающую поверхностность и хорошо видны на экранах радаров и станций наведения ракет, — считает Кнутов.

По его словам, над Москвой расположено сплошное радиолокационное поле и сплошная зона покрытия зенитно-ракетными системами. Аналитик утверждает, что пройти эти блоки нельзя, но можно попытаться прорваться.

Кнутов добавил, что для разведки воздушной обстановки можно использовать привязные аэростаты. По его словам, устройства способны распознать как приближающийся беспилотник, так и дрон-камикадзе. С ним согласен полковник Рустем Клопов. Он заявил, что к аэростатам можно прикреплять радиоаппаратуру. Однако Клопов считает, что этим надо было заниматься раньше.

Можно к аэростатам прикреплять аппаратуру радиотехнической разведки и с ее помощью наводить ударные средства на цели. Как вариант может сработать. Тем более над нашей огромной территорией почему бы этого не сделать. Но это нужно было делать раньше, а не за две недели до Нового года, — сказал полковник.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинские беспилотники, атаковавшие военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях 5 декабря, наводились на цель с помощью американской спутниковой системы GPS. По его словам, ВСУ использовали для удара по авиабазам модифицированные советские БПЛА Ту-141 «Стриж».

Российские военные аэродромы под Рязанью и Энгельсом подверглись атаке ВСУ с применением ударных беспилотников 5 декабря. Минобороны РФ сообщало, что украинские войска пытались вывести из строя самолеты дальней авиации. В результате удара дронов трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.