Небензя: атаковавшие российские аэродромы БПЛА наводились системой GPS США

Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Украинские беспилотники, атаковавшие российские военные аэродромы в Рязанской и Саратовской областях, наводились на цель с помощью американской спутниковой системы GPS, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Украина использовала для удара по авиабазам 5 декабря модифицированные советские БПЛА Ту-141 "Стриж", уточнил дипломат. Небензя рассказал об этом на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Москвы для обсуждения поставок западного оружия Украине и растущей из-за этого контрабанды.

Поступают сообщения, что российские стратегические аэродромы Дягилево и Энгельс были атакованы с использованием американских спутниковых данных. Модернизированные советские беспилотники Ту-141 "Стриж" наводились на цель с помощью американской глобальной спутниковой системы GPS, - сказал Небензя.

Российские военные аэродромы под Рязанью и Энгельсом подверглись атаке ВСУ с применением ударных беспилотников 5 декабря. Минобороны РФ сообщало, что украинские войска пытались вывести из строя самолеты дальней авиации. В результате удара дронов трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.

Ранее Россия распространила в СБ ООН письмо об обстрелах мирных жителей Донбасса украинскими войсками. Обращение подготовила донецкая общественная организация "Справедливая защита". Особый акцент в документе сделан на обстрелах со стороны ВСУ, которые прошли на этой неделе.