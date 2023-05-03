Площадь пожара на нефтебазе на Кубани превысила тысячу квадратных метров Площадь пожара на нефтебазе на Кубани составляет 1200 квадратных метров

Фото: Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Площадь возгорания резервуара с топливом на территории нефтебазы в Темрюкском районе Краснодарского края составляет 1200 квадратных метров, сообщил в своем Telegram-канал глава района Федор Бабенков. Пострадавших, по его словам, нет.

Выехал на место ЧП в поселок Волна. На территории предприятия АО «Таманьнефтегаз» работают специальные службы. Площадь возгорания — 1200 кв. метров, пострадавших нет, — написал Бабенков.

Глава региона добавил, что в борьбе с огнем задействованы 85 человек и 23 единицы техники. Делается все возможное для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня. Причины возгорания устанавливаются.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пожару предшествовал взрыв, причиной которого стала атака беспилотника. Канал пишет, что взрыв прогремел около трех часов ночи, а через полчаса после возгорания резервуара последовал второй взрыв. Минобороны РФ об атаке не сообщало.

Столб дыма от пожара заметен за многие километры от нефтебазы. Телеканал «Звезда» опубликовал в Telegram кадры, на которых дым от горящего резервуара виден с Крымского моста.

О пожаре на нефтебазе ранее сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что возгоранию присвоен высший ранг сложности, на место происшествия стянуты пожарные расчеты и бригады МЧС. Губернатор заверил, что держит ситуацию на контроле.