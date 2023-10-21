Кадыров рассказал, что общего у Палестины и России Кадыров: в Палестине исполняется план Запада, уготованный России через Украину

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Коллективный Запад через Украину хотел реализовать в России такой же сценарий, который сейчас разворачивается в Палестине, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом политик снова выразил поддержку палестинскому народу.

Верующие нашего региона заполняют ночью мечети и совершают коллективный Тахаджуд-намаз. После они обращаются к Аллаху с дуа (мольбой — NEWS.ru), прося уберечь палестинский народ от всех бед и произвола израильских властей. Осознавая, что точно такой же сценарий, как в Палестине, коллективный Запад готовил через Украину и для нашей страны, сотни тысяч жителей ЧР делают после Тахаджуд-намаза дуа и за бойцов, участвующих в СВО, — высказался Кадыров.

Ранее глава Чечни отметил, что палестинцы потеряли возможность спокойно жить по вине Запада, который давно следует политике двойных стандартов. По словам Кадырова, лицемерие западных стран проявляется отношением к арабо-израильскому конфликту, и ситуация на Ближнем Востоке была бы другой, если бы главы государств «защищали от нападок» религию.

Кадыров также выступал за скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке. Но вместе с тем предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев, которые готовы навести порядок в регионе.