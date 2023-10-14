Кадыров рассказал, кто лишил Палестину спокойной жизни Кадыров: Запад отнимает у палестинцев право на спокойную жизнь

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Рамзан Кадыров

Палестинцы потеряли возможность спокойно жить по вине Запада, который давно следует политике двойных стандартов, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, лицемерие западных стран проявляется отношением к арабо-израильскому конфликту, и ситуация на Ближнем Востоке была бы другой, если бы главы государств «защищали от нападок» религию.

Запад лишает спокойной жизни палестинцев, не брезгуя противоречивыми заявлениями. Для них точечная операция, проводимая Россией, <...> — это оккупация, но захват и присвоение евреями палестинских земель, многолетнее уничтожение населения — оправданная и необходимая мера. Самые настоящие двойные стандарты. Это реальность, которая о многом говорит и еще раз показывает истинное лицо Запада, — высказался Кадыров.

Ранее он предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев. Бойцы республики готовы навести порядок в регионе, отметил Кадыров. Он также выразил поддержку Палестине и выступил за скорейшее разрешение конфликта.

Тем временем Армия обороны Израиля заявила о расширении операции в секторе Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва завершились, поэтому руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.