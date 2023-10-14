В Израиле заявили о расширении операции в секторе Газа Армия Израиля анонсировала наступление в секторе Газа с воздуха, моря и земли

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Возведенная Израилем пограничная стена

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении операции в секторе Газа, включив в нее наземные маневры, говорится на сайте военного ведомства этой страны. В ЦАХАЛ подчеркивают, что мероприятия по мобилизации военнослужащих из резерва на текущий момент завершены, из-за чего руководство страны приступает к реализации широкого спектра планов по наступлению. Они включают комплексное наступление с воздуха, моря и земли.

В Минобороны Израиля отметили, что их военнослужащие сейчас развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию.

Силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и завершив мобилизацию резервов сотен тысяч военнослужащих, готовятся к реализации широкого спектра наступательных планов, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что танковые подразделения Армии обороны Израиля подвергают свою бронетехнику необоснованному риску. По его словам, машины стоят слишком тесно на северной границе Газы, находясь при этом в зоне поражения реактивных систем залпового огня.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Израиля начали массированную атаку территории сектора Газа. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, военные наносят удары по позициям палестинской группировки ХАМАС.

До этого боевое крыло палестинского движения заявило о новом ракетном ударе по Тель-Авиву. Представители группировки подчеркнули, что обстрел был произведен в ответ на нападение на мирных палестинцев.