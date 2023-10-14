Рожин указал на опасный просчет армии Израиля у границы с сектором Газа Рожин: армия Израиля подвергает танки риску из-за слишком кучного размещения

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Танковые подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергают свою бронетехнику необоснованному риску, считает военный эксперт Борис Рожин. В своем Telegram-канале он опубликовал кадры с танками ЦАХАЛ вблизи границы с сектором Газа. По словам аналитика, машины стоят слишком тесно, находясь при этом в зоне поражения реактивных систем залпового огня.

В реалиях СВО эти картины выглядят дико, учитывая, что техника скученно стоит в пределах эффективной дальности РСЗО. Но к счастью для Израиля, у ХАМАС нет серьезных РСЗО и артиллерии, — заметил Рожин.

На концентрацию израильских танков у сектора Газа также обратил внимание военкор Александр Коц. По его мнению, Израиль «натерпится с такими парадными построениями».

Ранее в пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа с целью проведения локальных рейдов. Там подчеркнули, что данный шаг не является началом наземной операции. По заявлениям военных, они пресекли деятельность ячейки ХАМАС, запускавшей по Израилю противотанковые ракеты, и нейтрализовали ее инфраструктуру. Масштабная операция ЦАХАЛ в Газе пока не началась.