Стали известны задачи танкового вторжения Израиля в сектор Газа Fox News: пехота и танки Израиля вошли в сектор Газа для проведения локальных рейдов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Подразделения пехоты и танки Армии обороны Израиля вошли на территорию сектора Газа с целью проведения локальных рейдов, сообщает Fox News со ссылкой на информацию армейской пресс-службы. Там подчеркнули, что данный шаг не является началом наземной операции.

По заявлениям военных, они пресекли деятельность ячейки палестинского исламистского движения ХАМАС, запускавшей по Израилю противотанковые ракеты, и нейтрализовали ее инфраструктуру. Отмечается, что это были «локальные рейды» с участием пехоты и танков, масштабная операция ЦАХАЛ в Газе пока не началась.

Также в пресс-службе израильской армии добавили, что военные в ходе рейда пытались «исключить угрозу со стороны террористов» и собирали информацию, которая поможет найти заложников. По данным израильских властей, на территории анклава удерживаются около 150 человек, которых сторонники ХАМАС захватили во время нападения на южные районы еврейского государства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Израиля начали массированную атаку территории сектора Газа. По информации пресс-службы ЦАХАЛ, военные наносят удары по позициям палестинской группировки ХАМАС.

До этого боевое крыло палестинского движения заявило о новом ракетном ударе по Тель-Авиву. Представители группировки подчеркнули, что обстрел был произведен в ответ на нападение на мирных палестинцев. Один из снарядов упал в городе Реховот в 20 км от Тель-Авива. Судя по опубликованным в Сети снимкам, в результате удара был поврежден дом и объекты инфраструктуры.