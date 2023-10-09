Кадыров предложил навести порядок в Газе силами чеченских миротворцев

Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в сектор Газа чеченских миротворцев. Бойцы республики готовы навести порядок в регионе, отметил политик в своем Telegram-канале.

Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая, в отличие от других конфликтов, может перерасти в нечто большее. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям, — заявил Кадыров.

Глава республики посоветовал лидерам мусульманских стран сплотиться, чтобы не позволить Европе «бомбить мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков». Кадыров подчеркнул, что сейчас очень важно принять справедливое решение по поводу действий Палестины в Израиле.

Ранее МИД Израиля сообщил о разрушении мечети в Абу-Гоше, открытой Рамзаном Кадыровым в 2014 году и названной в честь его отца. Здание попало под ракетный удар со стороны ХАМАС. Мечеть является одной из крупнейших в Израиле, она способна вместить порядка 3000 верующих и имеет четыре минарета. Святыню построили в рамках укрепления связей с северокавказской республикой. На возведение ушло порядка $10 млн, около $6 млн поступило из бюджета чеченского правительства.