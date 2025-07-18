В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями

В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями Песков назвал законными целями ВС РФ любые западные военные объекты на Украине

Любые военные объекты на Украине являются законными целями Вооруженных сил России, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это относится в том числе к объектам, принадлежащим странам Запада.

Любые военные объекты на территории Украины являются законной целью для наших военных, — сказал Песков.

Накануне представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва воспринимает идею создания многонациональных сил «коалиции желающих» на территории Украины в качестве планов интервенции. По ее словам, иностранные военнослужащие будут рассматриваться как военные цели.

Песков также прокомментировал поручение президента Украины Владимира Зеленского активизировать переговорный процесс. Он назвал это позитивным сигналом. По словам Пескова, Москва поддерживает позицию Киева в этом вопросе.

Что касается НАТО, продолжил представитель Кремля, сегодня Альянс представляет собой инструмент конфронтации. Песков констатировал, что военно-политический блок настроен враждебно по отношению к России.