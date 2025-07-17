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17 июля 2025 в 16:28

МИД раскрыл, как РФ будет воспринимать силы «коалиции желающих» на Украине

Захарова: силы «коалиции желающих» на Украине будут законной целью для России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия воспринимает идею создания многонациональных сил «коалиции желающих» на территории Украины в качестве планов интервенции, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, иностранные военнослужащие будут рассматриваться Москвой как военные цели, передает корреспондент NEWs.ru.

Мы неоднократно заявляли об абсолютно неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые «многонациональные силы» в качестве законной военной цели, — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД РФ отметила, что президент Украины Владимир Зеленский умолчал в своем заявлении о трудностях, выпавших на долю украинского народа, что эти испытания вызваны его собственными действиями. Она также подчеркнула, что Зеленский готов пожертвовать народом и страной ради сохранения власти.

До этого британский аналитик Александр Меркурис сообщил о подготовке плана экстренной эвакуации Зеленского и правительства из Киева. По его данным, власти активно прорабатывают варианты переноса органов управления в западные регионы страны. Меркурис отметил, что логичность сведений подтверждается стратегией Зеленского по удержанию власти.

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