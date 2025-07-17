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17 июля 2025 в 15:59

Захарова отреагировала на слова Зеленского о трудностях украинского народа

Захарова: испытания на долю Украины выпали из-за поведения Зеленского

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский умолчал в своем заявлении о трудностях, выпавших на долю украинского народа, о том, что эти испытания вызваны его собственными действиями, заявила представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга. Она также подчеркнула, что Зеленский готов пожертвовать народом и страной ради сохранения власти.

Он, правда, не сказал, что выпали эти испытания на долю украинского народа из его же собственного кармана, куда он так старательно запихивает доллары и евро. Конечно, он сознательно обошел вниманием реальное положение дел на Украине, которая давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность, — заключила Захарова.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил о подготовке плана экстренной эвакуации Зеленского и правительства из Киева. По его данным, власти активно прорабатывают варианты переноса органов управления в западные регионы страны. Меркурис отметил, что логичность сведений подтверждается стратегией Зеленского по удержанию власти.

Владимир Зеленский
Мария Захарова
Украина
МИД РФ
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