Кабмин внес в Госдуму проект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами, пишет ТАСС. В кабмине считают, что он поможет сделать лекарственные средства более доступными для россиян, в том числе в условиях пандемии.

Ранее правительство одобрило этот законопроект. В нем говорится о регулировании в России эксперимента, который будет проходить с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, а также Московской и Белгородской областях.

Документ обяжет аптеки, если они продают лекарства дистанционно, проводить идентификацию личности человека, который владеет рецептом на препарат, с личностью того гражданина, которому доставили лекарство. Таким образом, средства станут более доступными, в том числе для маломобильных граждан, для тех, у кого есть хронические заболевания, а также для других лиц.