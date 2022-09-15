Хуснуллин допустил привлечение 50 тысяч строителей из КНДР Хуснуллин допустил привлечение 50 тысяч строителей из КНДР для решения «точечных вопросов»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россия может привлечь для строительства до 50 тысяч рабочих их КНДР, однако массовой такая практика не станет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, российский стройкомплекс требует значительных трудовых ресурсов для решения важных задач на Дальнем Востоке.

Надо понимать, что массово мы их тоже не привлечем, 20, 30, 50 тысяч. В масштабе имеющихся пяти млн строителей это минимум для решения точечных вопросов, — сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер рассказал, что российский рынок потерял часть мигрантов в пандемию коронавируса и эти потери полностью не восстановлены. При этом РФ всегда ориентировались на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки. Однако корейские плиточники работают в два с половиной раза быстрее российских, притом что их рынок считается закрытым.

До этого Хуснуллин сообщил, что вопрос привлечения рабочих-мигрантов из ближнего зарубежья на российские стройки необходимо решить на законодательном уровне. Он отметил, что в течение нескольких лет нужно определиться с трудовыми ресурсами, возвратом соотечественников на родину, их переобучением и достойной оплатой труда. Для того чтобы работать без мигрантов, среднюю зарплату у строителей следует довести до средней по стране, а также повысить производительность труда.