Хуснуллин призвал решить вопрос мигрантов на стройках

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Число госпитализаций с коронавирусной инфекцией в Москве за неделю уменьшилось на 15%, а количество заболеваний — на треть, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Градоначальник отметил, что число новых случаев по-прежнему высокое, однако наблюдается положительная динамика в борьбе с заболеванием, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Абсолютные параметры заболеваемости ещё достаточно высокие, но тем не менее динамика, она позитивна. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, количество госпитализаций — на 15%. Только за последние три дня...