Хуснуллин призвал решить вопрос мигрантов на стройках
Вице-премьер Хуснуллин призвал ужесточить контроль за мигрантами
Никита Чайка
Никита Чайка
18:04, 16 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вопрос привлечения рабочих мигрантов на российские стройки необходимо решить на законодательном уровне, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что мигрант работает больше чем россиянин, однако получает значительно меньше за свой труд, пишет РБК.
Я говорю о цивилизованной, организованной миграции под жёстким контролем. Давайте примем жёсткое законодательство, чтобы нам себя обезопасить от всех негативных моментов, связанных с миграцией. Эта тема требует большой проработки и она очень многогранна, — сказал он.
В течение нескольких лет необходимо определиться с трудовыми ресурсами — возврат соотечественников на Родину, переобучение и дешёвая рабочая сила, считает вице-премьер.
Давайте смотреть правде в глаза, мигрант работает на 50% больше россиянина и получает на 30% меньше. Давайте примем решение и будет работать без мигрантов, тогда давайте среднюю зарплату доведём до средней по стране у строителей, будем повышать производительность труда, а это системные вложения. Как Примем решения, так и будет, — подытожил Хуснуллин.
По общей оценке объединения НОСТРОЙ, российская строительная область испытывает кризис нехватки рабочих из-за рубежа — не хватает от 1,5 млн до 2 млн трудовых мигрантов.
В местах массового проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов, заявил ранее председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в России. Он отметил, что приток мигрантов растёт и в 2021 году увеличился на треть по сравнению с 2020 годом. Без должного контроля над группами мигрантов подобные общества могут стать рассадником преступности и очагом экстремистских настроений, добавил он.