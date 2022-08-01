Хуснуллин: один плиточник из Северной Кореи способен заменить двух россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочие-строители из Северной Кореи производительнее российских, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, РФ всегда ориентировались на страны СНГ при привлечении трудовых ресурсов и не рассматривала более далекие рынки, однако корейские плиточники работают в два с половиной раза быстрее российских, хотя их рынок и считается закрытым.

Получается, что он (северокорейский рабочий. — NEWS.ru) один заменяет два — два с половиной плиточника российских. Вот это факт, — заявил Хуснуллин.

Он также рассказал, что российский рынок потерял часть мигрантов в пандемию коронавируса и эти потери полностью не восстановлены. По его словам, для привлечения трудовых мигрантов создан центр в Узбекистане.

Ранее Хуснуллин сообщил, что вопрос привлечения рабочих-мигрантов из ближнего зарубежья на российские стройки необходимо решить на законодательном уровне. Он отметил, что в течение нескольких лет нужно определиться с трудовыми ресурсами, возвратом соотечественников на родину, их переобучением и достойной оплатой труда. Для того чтобы работать без мигрантов, среднюю зарплату у строителей следует довести до средней по стране, а также повысить производительность труда.