«Бить по рукам»: в ГД оценили потребность Урала в миллионе рабочих из Индии Депутат Матвеев: компании на Урале не хотят повышать зарплаты и берут мигрантов

Российские компании не стремятся повышать зарплаты сотрудникам и пытаются привлечь мигрантов, готовых работать за меньшие деньги, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. По его словам, уровень жизни россиян никогда не вырастет, если при дефиците кадров рабочую силу будут завозить из-за границы.

Надо нашим капиталистам бить по рукам, потому что так вообще роста заработной платы не будет, и уровень жизни рабочих не будет расти, если все время будут завозить людей из-за границы — тех, кто готов работать за меньшие деньги. Мне кажется, что если бы не было такой жадности и повышали бы заработную плату, то проблемы решались бы внутри страны, — отметил Матвеев.

Также депутат усомнился, почему уральским компаниям требуется именно один миллион мигрантов. Как отметил Матвеев, нужно разработать четкий механизм для оценки дефицита рабочих рук, чтобы желание привлекать специалистов из других стран было обоснованным. По его словам, пока нет понимания, как рассчитаны эти цифры.

Никто до сих пор внятно и с какими-то доказательствами не может подтвердить заявляемые цифры о нехватке рабочих рук — в каком-то отдельном регионе, в целом по стране или по отраслям. Надо понимать, что отсутствует порядок, который бы подразумевал, что есть вакансия на каком-то производстве и руководство этого производства эту вакансию каким-то образом предъявляет обществу. На эту вакансию никто не желает поступать из местных жителей. В этом случае он получал бы право на то, чтобы привлекать из-за границы специалистов. Этого доказательства нет, что условно на Урале уже не хватает миллиона рабочих рук, — объяснил Матвеев.

Депутат предположил, что речь идет о разных отраслях и сотрудниках с высокой квалификацией. По его мнению, надо быть уверенными, что приезжие обладают этими навыками, чтобы в таких объемах привлекать их из-за границы.

Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что порядка 1 млн трудовых мигрантов из Индии могут привлечь для работы в России. По его словам, это нужно, чтобы закрыть вакансии на Урале.