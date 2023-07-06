Хинштейн рассказал о перспективах закрытого Рунета Хинштейн: планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет

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Александр Хинштейн

Россия не собирается отгораживаться от внешнего мира и создавать закрытый Рунет, сообщил в Telegram председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, нужно быть готовыми к тому, что Россию могут попытаться отрезать от основных линей связи.

Отдельно подчеркну, что планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет. Страна не собирается отгораживаться и переходить к строгому шлюзованию трафика. Но нам нужно быть готовым к тому, что нас могут попытаться извне отрезать от магистральных линий связи, — написал Хинштейн.

Ранее Хинштейн на полях Российского Интернет-форума сравнил суверенный интернет с государственной границей. Депутат объяснил, что Рунет не пускает нарушителей и обеспечивает независимый сигнал. Он добавил, что Рунет также является генератором, обеспечивающим автономный сигнал, который будет бесперебойно работать вне зависимости от состояния международной сети.

До этого депутат Госдумы, координатор депутатской группы Госдумы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов заявил, что в России необходимо внедрить «великий китайский файрвол» — систему контроля и фильтрации сетевого трафика.