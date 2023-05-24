Хинштейн сравнил Рунет с государственной границей России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на полях Российского Интернет Форума сравнил суверенный интернет с государственной границей. Депутат объяснил NEWS.ru, что Рунет не пускает нарушителей и обеспечивает независимый сигнал.

Что такое суверенный интернет — мне ближе формулировка «безопасный», — это государственная граница. <...> Главный успех охраны государственной границы в том, что ее нарушители не пересекают. Ровно такие же задачи выполняет безопасный Рунет, — сказал Хинштейн.

Он добавил, что Рунет также является генератором, который обеспечивает автономный сигнал, который будет бесперебойно работать вне зависимости от состояния международной сети.

Ранее депутат ГД, координатор депутатской группы ГД по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов заявил, что в России необходимо внедрить «великий китайский файрвол» — систему контроля и фильтрации сетевого трафика. Он объяснил, что Пекин блокирует «по ключевым словам» провокационную информацию, а также запретил в стране зарубежные соцсети и порталы: Twiiter, YouTube.